Стало известно, где Лавров раздобыл свитер с надписью СССР к саммиту на Аляске

Бренд позиционирует свой стиль как сплав прошлого и настоящего. Стоит свитшот, в котором заметили российского министра иностранных дел перед судьбоносным саммитом, чуть менее 11 тысяч рублей.

Напомним, что на выходе из аэропорта Лаврова заметили в свитере с надписью СССР. Тогда он сказал, что это не первая его поездка на Аляску. Позже политолог предположил, что такой прикид министр выбрал неслучайно. По его словам, это целый многослойный сигнал американцам.