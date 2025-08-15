Встреча Путина и Трампа
15 августа, 11:12

Стало известно, где Лавров раздобыл свитер с надписью СССР к саммиту на Аляске

Лавров приехал на Аляску в свитере с надписью СССР от челябинского бренда

Обложка © Selsovet

Глава МИД РФ Сергей Лавров приехал в город Анкоридж на Аляску в свитере с надписью СССР от челябинского бренда Selsovet.

Бренд позиционирует свой стиль как сплав прошлого и настоящего. Стоит свитшот, в котором заметили российского министра иностранных дел перед судьбоносным саммитом, чуть менее 11 тысяч рублей.

«Что это такое?» Лавров неожиданно ответил о мандраже перед переговорами Путина и Трампа

Напомним, что на выходе из аэропорта Лаврова заметили в свитере с надписью СССР. Тогда он сказал, что это не первая его поездка на Аляску. Позже политолог предположил, что такой прикид министр выбрал неслучайно. По его словам, это целый многослойный сигнал американцам.

Владимир Озеров
