Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
15 августа, 10:10

Эксперт объяснил, почему Лавров надел на Аляску свитер с надписью «СССР»

Мартынов: Худи Лаврова СССР может быть исторической отсылкой к отношениям с США

Появление главы российского МИД Сергея Лаврова в Анкоридже в свитере с отчётливым принтом «СССР» может быть многослойным сигналом. Об этом высказался политолог Алексей Мартынов в беседе с изданием «Взгляд».

По мнению эксперта, этот выбор одежды может быть не только отсылкой к периоду активного дипломатического взаимодействия между Советским Союзом и США в XX веке, но и намёком на потенциальные аналогии текущей встречи с успешными переговорами Леонида Брежнева и Ричарда Никсона.

Мартынов также отметил, что для Лаврова, имеющего опыт работы в постпредстве СССР при ООН в Нью-Йорке и знакомого с Аляской с молодости, такой наряд может нести и личное, ностальгическое значение, напоминая о его дипломатической карьере. Кроме того, политолог заметил, что рост интереса к советской символике в США в последние годы делает выбор дипломата отчасти отражением внутренних американских тенденций, не исключая при этом и чисто эстетическую составляющую — свитер выглядит стильно.

В Кремле раскрыли впечатляющий состав делегации России для переговоров с США на Аляске
Появление главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова на Аляске в белом худи с крупной надписью «СССР» привлекло внимание журналистов в аэропорту, когда министр направлялся к своему кортежу. Сам Лавров упомянул, что этот визит не является для него первым на полуостров. Напомним, что дипломат прибыл на Аляску для участия в переговорах президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа. Тогда глава МИД РФ подчеркнул, что российская сторона чётко изложит свои позиции американским партнёрам, однако воздержался от прогнозов на исход беседы. Он также выразил полное спокойствие в преддверии столь значимого мероприятия.

Николь Вербер
