Эксперт объяснил, почему Лавров надел на Аляску свитер с надписью «СССР»

Появление главы российского МИД Сергея Лаврова в Анкоридже в свитере с отчётливым принтом «СССР» может быть многослойным сигналом. Об этом высказался политолог Алексей Мартынов в беседе с изданием «Взгляд».

По мнению эксперта, этот выбор одежды может быть не только отсылкой к периоду активного дипломатического взаимодействия между Советским Союзом и США в XX веке, но и намёком на потенциальные аналогии текущей встречи с успешными переговорами Леонида Брежнева и Ричарда Никсона.