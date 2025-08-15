Встреча Путина и Трампа
15 августа, 20:14

Телеканал NBC сравнил приветствия Трампом Путина и Зеленского

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Life.ru

Президент США Дональд Трамп абсолютно по-разному приветствовал российского лидера Владимира Путина на Аляске и встречал Владимира Зеленского в Белом доме. Об этом говорится в материале телеканала NBC.

Журналисты отметили теплоту, с которой президент США встретил Путина на Аляске. При этом визит Зеленского в Белый дом зимой сопровождался конфликтом. Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс открыто раскритиковали Зеленского за недостаток уважения.

Трамп аплодисментами поприветствовал Путина на Аляске

После тёплого приветствия и обмена рукопожатиями лидеры стран на одном автомобиле они отправились к месту саммита. Сейчас переговоры уже начались, они проходят в закрытом режиме. С российской стороны во встрече участвуют Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. С американской — Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф.

Напомним, 28 февраля этого года администрация нового президента США впервые пригласила Зеленского на приём в Белый дом. Предполагалось, что в ходе встречи будет подписано соглашение о ресурсной сделке. Вместо этого случился беспрецедентный скандал в прямом эфире. Зеленский начал перечить Трампу и перебивать его, в результате чего киевского главаря буквально выставили из Белого дома и потребовали от него публичных извинений за неподобающее поведение. Зеленскому предъявили претензии за неуважение к главе США, вице-президенту Джей Ди Вэнсу и американскому народу.

