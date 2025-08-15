Телеканал NBC сравнил приветствия Трампом Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп абсолютно по-разному приветствовал российского лидера Владимира Путина на Аляске и встречал Владимира Зеленского в Белом доме. Об этом говорится в материале телеканала NBC.

Журналисты отметили теплоту, с которой президент США встретил Путина на Аляске. При этом визит Зеленского в Белый дом зимой сопровождался конфликтом. Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс открыто раскритиковали Зеленского за недостаток уважения.