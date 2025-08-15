«Дональд волнуется»: Путин не дал Трампу провернуть трюк с рукопожатием, отметила эксперт по протоколу

Президент США Дональд Трамп известен среди политиков своим ставшим уже практически скандальным рукопожатием, потому что он берёт руку своего оппонента и резко дёргает на себя. Это много раз он делал, встречаясь с самыми разными политиками. И, конечно, об этом совершенно точно знает и наш президент. Об этом в разговоре с Life.ru заявила эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачёва, комментируя рукопожатие президентов перед началом саммита на Аляске.

Рукопожатие Путина и Трампа. Видео © Life.ru

«Если говорить о протокольной съёмке, то как раз на ней, там, где они стоят рядом, он это и демонстрирует, когда резко дёргает руку нашего президента на себя, однако у него не вышло провернуть свой трюк. Всё-таки известно, что для американцев их нация лучшая, они самые лучшие, и любыми способами эту доминирующую позицию Дональд Трамп демонстрирует. Однако, когда они здороваются в первый раз, когда они встречаются на красной ковровой дорожке, мы этого не видим. Это скорее стандартное протокольное рукопожатие. Также очень видно, что Дональд волнуется, в то время как наш президент более уверен, в хорошем настроении», — отметила эксперт.

Собеседница Life.ru добавила, что также американский президент известен своим длинным галстуком. Он длиннее, чем об этом говорит деловой дресс-код. И, кроме того, он довольно часто позволяет себе не застёгивать пиджак, что на протокольной съёмке выглядит не очень красиво, и это тоже его такая индивидуальная особенность. Поэтому если сравнивать двух лидеров, то у нас мы видим безупречного лидера, а к американскому президенту всё-таки есть вопросы с точки зрения дресс-кода бизнес-этикета, подчеркнула Богачёва.

Кроме того, специалист прокомментировала то, как вели себя американские журналисты. По её словам, с точки зрения любого проведения любого протокольного мероприятия, конечно, совершенно вопиющими являются крики репортёров из США, каждый из которых пытается выкрикнуть свой вопрос при такой открытой рассадке.

«Такое количество людей, которые сразу же врываются в ситуацию переговоров, когда они ещё даже не начались. Тут вопрос, наверное, больше к организации и к соблюдению какой-то профессиональной этики, потому что в присутствии первых лиц крупнейших держав позволять себе такое поведение — это очень странно. Какими бы национальными особенностями мы ни пытались это объяснить, это всё-таки недопустимо», — заметила эксперт.

Собеседница Life.ru констатировала, что Путин занял более лидирующую позицию, широко расставив ноги. Трамп же выглядел неуверенным. Тем не менее Богачёва, оценив первые секунды встречи, выразила мнение, что встреча пройдёт успешно, ведь лидеры сели в один автомобиль, значит, конфликтовать не будут.