Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

15 августа, 23:08

Путин: Саммит на Аляске может стать опорной точкой в решении украинского кризиса

Президент России Владимир Путин поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за доверительный тон беседы. Лидер РФ рассчитывает, что достигнутые на Аляске договорённости станут опорной точкой для решения украинского вопроса и восстановления отношений с США.

«Хочу поблагодарить за доверительной тон беседы. Мы видим, что Трамп видит то, чего хочет добиться и в то же время проявляет понимание наличие у РФ своих интересов. Нынешние решения станут опорной точкой», — сказал Путин на пресс-конференции.

