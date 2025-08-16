Встреча Путина и Трампа
15 августа, 23:24
«Чем быстрее, тем лучше»: Путин высказался о возможности завершения украинского конфликта

Путин заявил о стремлении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше

Президент России Владимир Путин после встречи с главой США Дональдом Трампом высказался о перспективах завершения украинского конфликта. По словам лидера РФ, у него есть основания полагать, что двигаясь по пути переговоров стороны могут дойти до окончания противостояния.

«В целом, у нас с президентом [США Дональдом] Трампом наладился очень хороший деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти — и чем быстрее, тем лучше — до завершения конфликта на Украине», — сказал Путин.

Никита Никонов
