15 августа, 23:18

Трамп: Сделка по Украине пока не заключена

Обложка © ТАСС / AP

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Путиным на Аляске заявил, что пока не удалось заключить сделку по Украине. Также он анонсировал звонок Владимиру Зеленскому.

«Я буду созваниваться с представителями НАТО, с Зеленским. Я проинформирую его о встрече. Я согласен с Рубио, Уиткоффом и их позицией, я благодарю их за работу», — сказал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что с нетерпением ожидает начала работы. Кроме того, он выразил надежду на скорейшее завершение конфликта. Трамп подчеркнул, что в ходе саммита на Аляске удалось достичь прогресса.

«У нас были продуктивные переговоры. У нас неплохой шанс достичь мирного урегулирования. Пока мы его не достигли, но я благодарю команду Путина за то, что вы сделали», — сказал американский президент.

Переговоры между Путиным и Трампом, состоявшиеся на Аляске, продолжались приблизительно 2 часа и 45 минут. После закрытой встречи в формате «три на три» главы государств вышли к журналистам и рассказали об итогах саммита.

Никита Никонов
