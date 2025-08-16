Встреча Путина и Трампа
15 августа, 23:06

Путин: Россия заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту

Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Илья Исаев

Россия искренне заинтересована в том, чтобы завершить украинский конфликт. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с Дональдом Трампом.

«Я согласен с Трампом, что должны быть обеспечена и безопасность Украины — мы готовы над этим работать», — сказал российский лидер.

Ранее о готовности Владимира Путина к сделке рассказал Трампу президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидеры созвонились перед саммитом России и США.

