Путин: Россия заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту
Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Илья Исаев
Россия искренне заинтересована в том, чтобы завершить украинский конфликт. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с Дональдом Трампом.
«Я согласен с Трампом, что должны быть обеспечена и безопасность Украины — мы готовы над этим работать», — сказал российский лидер.
Ранее о готовности Владимира Путина к сделке рассказал Трампу президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидеры созвонились перед саммитом России и США.