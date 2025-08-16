Трамп: Лукашенко сообщил мне о готовности Путина к сделке по Украине
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Президент США Дональд Трамп заявил, что получил информацию от белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности российского президента Владимира Путина к достижению договорённостей по Украине. Об этом глава Белого дома сообщил в интервью телеканалу Fox News, подчеркнув, что Лукашенко является близким другом Путина.
«Он считает, что президент Путин хочет заключить сделку, он хочет прекращения [конфликта]», — цитирует Трампа издание.
Помимо этого, по словам Трампа, Лукашенко выразил позитивное отношение к саммиту России и США на Аляске. Также белорусский президент, как утверждает Трамп, высоко оценил его самого и Соединённые Штаты, в то время как при предыдущем американском лидере, Джо Байдене, такого уважения к Америке не было.
Отметим, что за минуты до начала саммита Россия — США на Аляске президент Беларуси Александр Лукашенко переговорил с личным адвокатом Дональда Трампа Джоном Коулом. Представитель американского лидера сам связался с главой РБ.