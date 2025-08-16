Лукашенко переговорил с личным адвокатом Трампа за минуты до начала саммита на Аляске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 15 августа провёл телефонный разговор с доверенным лицом и личным адвокатом президента США Дональда Трампа Джоном Коулом. Как сообщает «Пул Первого», Коул, являющийся представителем американского лидера, связался с Лукашенко по прямому поручению Трампа.

В ходе беседы стороны обсудили несколько ключевых вопросов. Основное внимание было уделено российско-американским переговорам на Аляске. Лукашенко повторно изложил свою позицию по украинскому вопросу, дополнив тем самым свою предыдущую беседу с Трампом.