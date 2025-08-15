Трамп согласился приехать в Минск с семьёй в гости к Лукашенко

В ходе телефонного разговора между президентами Белоруссии и США Александр Лукашенко пригласил Дональда Трампа посетить Минск вместе с семьёй, и глава Белого дома принял приглашение. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул первого».

В ходе беседы главы государств затронули широкий спектр тем — от двустороннего сотрудничества до сложных международных вопросов, включая ситуацию в горячих точках, в частности на Украине.

Обсуждение прошло в конструктивном ключе, что позволило сторонам договориться о продолжении диалога и укреплении контактов между странами. Особое внимание уделялось вопросам, способным повлиять на региональную стабильность и глобальную безопасность.