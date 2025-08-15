Трамп согласился приехать в Минск с семьёй в гости к Лукашенко
В ходе телефонного разговора между президентами Белоруссии и США Александр Лукашенко пригласил Дональда Трампа посетить Минск вместе с семьёй, и глава Белого дома принял приглашение. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул первого».
В ходе беседы главы государств затронули широкий спектр тем — от двустороннего сотрудничества до сложных международных вопросов, включая ситуацию в горячих точках, в частности на Украине.
Обсуждение прошло в конструктивном ключе, что позволило сторонам договориться о продолжении диалога и укреплении контактов между странами. Особое внимание уделялось вопросам, способным повлиять на региональную стабильность и глобальную безопасность.
В завершение разговора Лукашенко официально пригласил Трампа посетить Минск вместе с семьёй. Президент США принял это приглашение.
Ранее Life.ru сообщал, что Александр Лукашенко поговорил с Трампом по телефону. Президент США заявил, что это был отличный разговор, в ходе которого им удалось обсудить многие насущные темы, в частности, грядущий саммит на Аляске.