Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 14:52

Трамп согласился приехать в Минск с семьёй в гости к Лукашенко

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

В ходе телефонного разговора между президентами Белоруссии и США Александр Лукашенко пригласил Дональда Трампа посетить Минск вместе с семьёй, и глава Белого дома принял приглашение. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул первого».

В ходе беседы главы государств затронули широкий спектр тем — от двустороннего сотрудничества до сложных международных вопросов, включая ситуацию в горячих точках, в частности на Украине.

Обсуждение прошло в конструктивном ключе, что позволило сторонам договориться о продолжении диалога и укреплении контактов между странами. Особое внимание уделялось вопросам, способным повлиять на региональную стабильность и глобальную безопасность.

В завершение разговора Лукашенко официально пригласил Трампа посетить Минск вместе с семьёй. Президент США принял это приглашение.

«Могут послать на...» Лукашенко дал Трампу важный совет
«Могут послать на...» Лукашенко дал Трампу важный совет

Ранее Life.ru сообщал, что Александр Лукашенко поговорил с Трампом по телефону. Президент США заявил, что это был отличный разговор, в ходе которого им удалось обсудить многие насущные темы, в частности, грядущий саммит на Аляске.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Белоруссия
  • Александр Лукашенко
  • Украина
  • Встреча Путина и Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar