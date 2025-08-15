Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 14:04

«Замечательный разговор»: Перед встречей с Путиным Трамп позвонил Лукашенко

Трамп заявил, что провёл замечательный разговор с Лукашенко

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл замечательный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

«У меня был замечательный разговор с глубокоуважаемым президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Целью звонка было поблагодарить его за освобождение 16 заключённых. Мы также обсуждаем освобождение ещё 1 300 заключённых. Наш разговор был очень хорошим», — написал Трамп.

Он отметил, что обсудил с Лукашенко и другие темы, в частности визит президента России Владимира Путина на Аляску. Трамп заявил, что ждёт встречи и с белорусским лидером.

Life.ru узнал у психолога, как по лицам Путина и Трампа в первые секунды предвидеть исход саммита
Life.ru узнал у психолога, как по лицам Путина и Трампа в первые секунды предвидеть исход саммита

Ранее стало известно о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Тем временем Трамп уже вылетел на Аляску, глава Белого дома собирается принять российского лидера Владимира Путина, оказав ему высочайшие почести.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Дональд Трамп
  • Александр Лукашенко
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar