«Замечательный разговор»: Перед встречей с Путиным Трамп позвонил Лукашенко
Трамп заявил, что провёл замечательный разговор с Лукашенко
Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл замечательный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
«У меня был замечательный разговор с глубокоуважаемым президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Целью звонка было поблагодарить его за освобождение 16 заключённых. Мы также обсуждаем освобождение ещё 1 300 заключённых. Наш разговор был очень хорошим», — написал Трамп.
Он отметил, что обсудил с Лукашенко и другие темы, в частности визит президента России Владимира Путина на Аляску. Трамп заявил, что ждёт встречи и с белорусским лидером.
Ранее стало известно о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Тем временем Трамп уже вылетел на Аляску, глава Белого дома собирается принять российского лидера Владимира Путина, оказав ему высочайшие почести.