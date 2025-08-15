«Замечательный разговор»: Перед встречей с Путиным Трамп позвонил Лукашенко

Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл замечательный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

«У меня был замечательный разговор с глубокоуважаемым президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Целью звонка было поблагодарить его за освобождение 16 заключённых. Мы также обсуждаем освобождение ещё 1 300 заключённых. Наш разговор был очень хорошим», — написал Трамп.

Он отметил, что обсудил с Лукашенко и другие темы, в частности визит президента России Владимира Путина на Аляску. Трамп заявил, что ждёт встречи и с белорусским лидером.