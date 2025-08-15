Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
15 августа, 13:55

Лукашенко поговорил с Трампом по телефону

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко телегам-канал «Пул первого». Подробности беседы не приводятся.

Напомним, что сегодня на Аляске состоятся переговоры президентов РФ и США, они начнутся сегодня в 22:30 на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Трамп уже вылетел на Аляску, глава Белого дома собирается принять российского гостя, оказав ему высочайшие почести. Тем временем, президент России по пути в США прибыл с рабочей поездкой в Магадан.

Александра Вишнякова
