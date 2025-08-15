Путин посетил завод в Магадане, где производят Омега-3. Life.ru передаёт кадры визита президента
Путин начал рабочую программу в Магадане с визита на завод Омега Си
Владимир Путин в Магадане. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин прибыл на завод «Омега Си» в Магадане. Так началась рабочая программа российского лидера в регионе, запланированная перед саммитом с главой США Дональдом Трампом на Аляске. Кадры с места событий предоставил корреспондент Life.ru.
Владимир Путин посетил завод «Омега Си» в Магадане. Видео © Life.ru
Президент РФ начал рабочую программу с осмотра предприятия, где его встретили губернатор Магаданской области Сергей Носов и руководство завода. После краткого приветствия глава государства отправился знакомиться с производственными мощностями.
Завод «Омега Си», введённый в эксплуатацию в 2023 году, стал первым в России предприятием по производству реэтерифицированных триглицеридов (rTG) из жира сардины и сельди Охотского моря. Производство соответствует международным стандартам качества и включает две технологические линии — по рафинации рыбного жира и выпуску капсулированных Омега-3 препаратов с концентрацией свыше 70%.
Мощности предприятия позволяют выпускать 2 200 тонн продукции ежегодно, включая 200 тонн высокотехнологичных rTG-препаратов. Особенностью производства стало использование экологичного сжиженного газа, поставляемого в танк-контейнерах. Архитектурный проект комплекса предусматривает возможность интеграции с будущим Морским туристическим центром в бухте Нагаева.
Напомним, саммит Владимира Путина и главы США стартует сегодня в 22:30 по Москве на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Всё, что сейчас известно об этой исторической встрече, можно прочитать в материале Life.ru. Американский лидер уже вылетел к месту встречи и, как утверждает пресса США, готовится оказать Владимиру Путину приём по высшему разряду. Глава российского государства по пути на Аляску посетил с рабочим визитом Магадан.