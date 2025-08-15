Путин посетил завод в Магадане, где производят Омега-3. Life.ru передаёт кадры визита президента

Президент России Владимир Путин прибыл на завод «Омега Си» в Магадане. Так началась рабочая программа российского лидера в регионе, запланированная перед саммитом с главой США Дональдом Трампом на Аляске. Кадры с места событий предоставил корреспондент Life.ru.

Владимир Путин посетил завод «Омега Си» в Магадане. Видео © Life.ru

Президент РФ начал рабочую программу с осмотра предприятия, где его встретили губернатор Магаданской области Сергей Носов и руководство завода. После краткого приветствия глава государства отправился знакомиться с производственными мощностями.

Завод «Омега Си», введённый в эксплуатацию в 2023 году, стал первым в России предприятием по производству реэтерифицированных триглицеридов (rTG) из жира сардины и сельди Охотского моря. Производство соответствует международным стандартам качества и включает две технологические линии — по рафинации рыбного жира и выпуску капсулированных Омега-3 препаратов с концентрацией свыше 70%.