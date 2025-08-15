Южная Корея пригласила Путина на саммит АТЭС

Южная Корея направила президенту РФ Владимиру Путину приглашение на саммит АТЭС, который пройдёт в Кёнджу этой осенью – с 31 октября по 1 ноября. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев в беседе с ТАCС.

«Да, могу подтвердить, что приглашение на имя главы государства нами получено», — заявил дипломат. По его словам, это стандартная процедура, и рассылка таких приглашений — обязанность страны-организатора. Бердыев уточнил, что Россия обязательно примет участие в мероприятии, но уровень представительства пока не определён.

Как отметил посол, окончательное решение по составу делегации будет принято Администрацией президента РФ с учётом ряда факторов, включая возможную результативность встречи и перспективы заключения выгодных для страны соглашений. Он добавил, что участники АТЭС, в том числе Россия, традиционно уточняют статус своего участия незадолго до начала саммита.

Бердыев также пояснил, что в приглашении указаны даты форума и его программа. В этом году ключевыми темами станут искусственный интеллект, демографические вызовы и развитие креативных индустрий. Подготовка итоговой декларации начнётся в сентябре на уровне старших должностных лиц организации.