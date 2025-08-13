Главной темой ВЭФ-2025 станет развитие Дальнего Востока

Названа главная тема десятого юбилейного Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдёт во Владивостоке с 3 по 6 сентября, — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Деловая программа опубликована на официальном сайте ВЭФ.

Ключевые темы и приоритеты

Заместитель председателя Правительства РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отметил, что ВЭФ стал важным инструментом развития Дальнего Востока. На форуме обсуждаются инвестиционные проекты, создание новых производств, технологическое развитие и улучшение качества жизни в регионе.

«Восточный экономический форум стал одним из эффективных инструментов опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока. На полях форума обсуждаются наиболее актуальные вопросы привлечения инвестиций, создания новых предприятий и проектов, стимулирования различных отраслей экономики, улучшения социальной инфраструктуры и повышения качества жизни дальневосточников. Благодаря заключённым инвестиционным соглашениям на Дальнем Востоке уже построились и ещё создаются новые высокотехнологичные предприятия, формируются высокооплачиваемые рабочие места», — подчеркнул Трутнев.

Советник президента РФ Антон Кобяков уточнил, что ВЭФ за десять лет превратился в ключевую площадку для партнёрства со странами Азии. Будущее многополярного мира формируется на Востоке, и Россия активно участвует в этом процессе, добавил он.

Основные направления программы

В деловую программу включено около 90 сессий, объединённых в семь тематических блоков: «Дальний Восток — территория для жизни и развития» — социально-экономическое развитие, подготовка кадров, программы поддержки; «Рецепты роста: инвестиции, инновации, интеграция» — привлечение капитала, переработка сырья, креативные индустрии; «Открытость и взаимовыгодное партнёрство — основа стабильности» — международное сотрудничество, трансграничные проекты; «Технологии: от теории к экономическим эффектам» — внедрение ИИ, автоматизация, технологический суверенитет; «Города — для жизни людей» — развитие городской среды, туризм, благоустройство; «Артерии роста: как логистика меняет экономику» — транспортная инфраструктура, Северный морской путь; «В партнёрстве бизнеса и государства: большая пересборка» — ГЧП, инвестиционные стимулы.

Сопутствующие мероприятия

В рамках ВЭФ также пройдут: Форум креативных индустрий;

Международный форум «День сокола»;

Молодёжный форум «День будущего»;

Конференция АТЭС по высшему образованию;

Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, АСЕАН и другими странами;

Выставка «Улица Дальнего Востока» (3–9 сентября).

Фонд Росконгресс, организатор форума, является ведущей площадкой для международного диалога, объединяя представителей бизнеса, власти и экспертного сообщества из более чем 200 стран.