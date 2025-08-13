Главной темой ВЭФ-2025 станет развитие Дальнего Востока
Обложка © VK / Восточный экономический форум
Названа главная тема десятого юбилейного Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдёт во Владивостоке с 3 по 6 сентября, — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Деловая программа опубликована на официальном сайте ВЭФ.
Ключевые темы и приоритеты
Заместитель председателя Правительства РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отметил, что ВЭФ стал важным инструментом развития Дальнего Востока. На форуме обсуждаются инвестиционные проекты, создание новых производств, технологическое развитие и улучшение качества жизни в регионе.
«Восточный экономический форум стал одним из эффективных инструментов опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока. На полях форума обсуждаются наиболее актуальные вопросы привлечения инвестиций, создания новых предприятий и проектов, стимулирования различных отраслей экономики, улучшения социальной инфраструктуры и повышения качества жизни дальневосточников. Благодаря заключённым инвестиционным соглашениям на Дальнем Востоке уже построились и ещё создаются новые высокотехнологичные предприятия, формируются высокооплачиваемые рабочие места», — подчеркнул Трутнев.
Советник президента РФ Антон Кобяков уточнил, что ВЭФ за десять лет превратился в ключевую площадку для партнёрства со странами Азии. Будущее многополярного мира формируется на Востоке, и Россия активно участвует в этом процессе, добавил он.
Основные направления программы
В деловую программу включено около 90 сессий, объединённых в семь тематических блоков:
- «Дальний Восток — территория для жизни и развития» — социально-экономическое развитие, подготовка кадров, программы поддержки;
- «Рецепты роста: инвестиции, инновации, интеграция» — привлечение капитала, переработка сырья, креативные индустрии;
- «Открытость и взаимовыгодное партнёрство — основа стабильности» — международное сотрудничество, трансграничные проекты;
- «Технологии: от теории к экономическим эффектам» — внедрение ИИ, автоматизация, технологический суверенитет;
- «Города — для жизни людей» — развитие городской среды, туризм, благоустройство;
- «Артерии роста: как логистика меняет экономику» — транспортная инфраструктура, Северный морской путь;
- «В партнёрстве бизнеса и государства: большая пересборка» — ГЧП, инвестиционные стимулы.
Сопутствующие мероприятия
В рамках ВЭФ также пройдут:
- Форум креативных индустрий;
- Международный форум «День сокола»;
- Молодёжный форум «День будущего»;
- Конференция АТЭС по высшему образованию;
- Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, АСЕАН и другими странами;
- Выставка «Улица Дальнего Востока» (3–9 сентября).
Фонд Росконгресс, организатор форума, является ведущей площадкой для международного диалога, объединяя представителей бизнеса, власти и экспертного сообщества из более чем 200 стран.
Напомним, что юбилейный ВЭФ будет проводиться на базе кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Ранее Life.ru рассказывал, как форум стал событием, где формируются новые рабочие места, а также растёт престиж региона.