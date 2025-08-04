Свыше 10 трлн рублей и 3 тысячи проектов: Как ВЭФ помогает развивать Дальний Восток

Кампус Дальневосточного федерального университета во Владивостоке станет площадкой проведения юбилейного, десятого Восточного экономического форума (ВЭФ), который состоится с 3 по 6 сентября. С момента своего основания ВЭФ закрепил за собой статус важнейшего инструмента, способствующего развитию Дальнего Востока и его активному включению в экономику Азиатско-Тихоокеанского региона. Форум неизменно служит платформой для обсуждения создания и оптимизации преференциальных условий, а также запуска новых инвестиционных проектов. Эти меры, в свою очередь, ведут к формированию рабочих мест и повышению привлекательности региона для проживания и дальнейшего роста.

«На Восточном экономическом форуме обсуждаются результаты выполнения поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по ускоренному социально-экономическому развитию Дальнего Востока. С использованием механизмов государственной поддержки в дальневосточных регионах реализуются 2,9 тыс. инвестиционных проектов с общим объёмом заявленных инвестиций в 10,6 трлн рублей, из которых уже фактически вложено 5,1 трлн рублей. Благодаря этим новым проектами введено 944 предприятия, создано более 165 тыс. рабочих мест», — отметил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

За минувшие десять лет Дальний Восток совершил впечатляющий экономический рывок, о чём свидетельствуют данные, озвученные Юрием Трутневым. Инвестиции в основной капитал региона почти удвоились, показав рост на 99% и значительно (в 2,6 раза) опередив среднероссийские темпы. Промышленное производство увеличилось на 30%, а добыча полезных ископаемых продемонстрировала 33-процентный прирост, превзойдя общероссийские показатели в 3,3 раза. Объём строительных работ также взлетел на 107%, подтверждая трёхкратное опережение средних показателей по стране.

Рост во многом обусловлен влиянием Восточного экономического форума. Созданный по прямому указанию главы государства как стратегическая платформа для привлечения инвестиций ВЭФ эволюционировал в мощный инструмент комплексного развития макрорегиона. Помимо традиционных экономических задач, Форум активно занимается социальными вопросами: от доступного жилья и льготной ипотеки до развития городской среды и поддержки творческих индустрий. Этот всеобъемлющий подход создаёт эффективную модель, где экономическая динамика гармонично сочетается с улучшением качества жизни населения.

Трутнев добавил, что ежегодно ВЭФ собирает единомышленников, чья общая цель — преобразить Дальний Восток. Эту миссию ярко отражает и главная тема Форума этого года: «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». На протяжении десятилетия ВЭФ остается центральной площадкой делового взаимодействия, где не только формируются устойчивые партнёрства и рождаются новые проекты, но и активно выстраивается образ российского Дальнего Востока как региона современного, высокотехнологичного и исключительно комфортного для проживания. Форум, по его словам, нацелен на созидание будущего.

Ежегодно в рамках Восточного экономического форума российский лидер Владимир Путин задаёт стратегические ориентиры для международного диалога в Азиатско-Тихоокеанском регионе и формулирует ключевые поручения, призванные стимулировать социально-экономический прогресс Дальнего Востока. ВЭФ успешно трансформировался в централизованную площадку для налаживания контактов между заинтересованными сторонами, стремящимися к развитию многообразных форм партнёрства и сотрудничества.

«Восточный экономический форум за прошедшие десять лет подтвердил свою роль ключевой международной площадки для выработки новых подходов к развитию экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В условиях формирования многополярной мировой архитектуры ВЭФ становится важным инструментом продвижения взаимовыгодных инициатив, основанных на принципах равноправия и уважения национальных интересов. Россия последовательно использует потенциал Форума для укрепления торгово-экономических связей с государствами, заинтересованными в честном и взаимовыгодном партнёрстве. Особое значение приобретают совместные проекты в сферах энергетики, транспортной инфраструктуры и высоких технологий, которые реализуются при активном участии российских и зарубежных инвесторов», – подчеркнул советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

Он также отметил, что ВЭФ рассматривается как стратегический инструмент для выработки долгосрочной международной повестки, соответствующей актуальным вызовам. Форум эффективно используется не только для демонстрации инвестиционной привлекательности Дальнего Востока, но и для создания новых, свободных от протекционизма и односторонних барьеров, моделей экономического сотрудничества. Восточный экономический форум подтверждает свою уникальность как переговорная платформа, на которой практически воплощается стремление к формированию справедливой и сбалансированной системы мирового экономического взаимодействия.

Развитие Дальнего Востока базируется на обширной законодательной базе, включающей 87 федеральных законов, 511 правительственных актов и 10 президентских указов, что обеспечило внедрение новых механизмов для экономического прогресса региона. В их числе — 16 территорий опережающего развития, Свободный порт Владивосток и другие преференциальные режимы, обсуждаемые в рамках ВЭФ. Государство активно поддерживает инвестиционные проекты, компенсируя затраты на инфраструктуру: за 2015–2024 годы инвесторы получили 59,2 млрд рублей возмещения, вложив при этом более 2 трлн рублей. Программа «Гектар» также позволила обеспечить землёй свыше 148,5 тыс. человек.

По указанию главы российского государства осуществляется комплекс мер для улучшения качества жизни и устойчивого развития макрорегиона. «Президентская единая субсидия» способствовала строительству и модернизации почти двух тысяч социальных объектов. В рамках жилищной политики более 145 тысяч семей воспользовались «Дальневосточной ипотекой» под 2%, а 3,8 тысячи многодетных семей получили по 1 млн рублей на погашение платежей.

Реализуются также значимые инфраструктурные инициативы: запланировано строительство 137 рыбопромысловых судов и 36 рыбзаводов, а также создание 200-тысячного города-спутника Владивостока. Основным направлением стало развитие креативной экономики, предусматривающее появление сети креативных кластеров площадью 100 тыс. кв. м к 2030 году. Эти и другие проекты, включая «Дальневосточный квартал», мастер-планы городов и единую Дальневосточную авиакомпанию, подчеркивают комплексный подход государства к развитию региона, где экономическое процветание гармонично сочетается с ростом благосостояния граждан.

«За всеми цифрами, показателями, заключёнными контрактами, подписанными на Восточном экономическом форуме соглашениями, за всем тем, над чем работает Правительство России, стоит очень понятная конечная цель — счастье людей и улучшение качества их жизни. Качественное образование, интересная и высокооплачиваемая работа, лучшие условия для покупки жилья и самореализации, красивые, комфортные и безопасные города, уникальная природа — это и многое другое есть у нас, на Дальнем Востоке. К нам едут, у нас остаются, нам верят. По итогам прошлого года мы наблюдали рекордный приток населения — около 24 тысяч человек — и очень надеемся, что и далее этот показатель будет только расти», — рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Восточный экономический форум ежегодно собирает широкий круг участников — представителей государственных структур, бизнеса, аналитических центров и общественных объединений со всего мира. Он предоставляет российским и иностранным инвесторам уникальную возможность для выработки стратегий экономического развития Дальнего Востока.

Бизнес-мероприятия ВЭФ-2025 будут распределены по шести основным категориям: «Дальний Восток — территория для жизни и развития», «Рецепты роста: инвестиции, инновации, интеграция», «Открытость и взаимовыгодное партнерство — основа стабильности», «Технологии: от теории к экономическим эффектам», «Города — для жизни людей» и «Артерии роста: как логистика меняет экономику».