«Могут послать на...» Лукашенко дал Трампу важный совет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал подход американского лидера Дональда Трампа к украинскому конфликту. Он отметил, что политика ультиматумов может привести к тому, что главу Белого дома просто проигнорируют. Лукашенко высказался об этом в интервью изданию Time.

Он указал, что Вашингтон не участвовал в урегулировании конфликта ни во время первого срока Трампа, ни при администрации Джо Байдена. Интерес к ситуации возник у Трампа лишь в связи с его новой предвыборной кампанией. Лукашенко сомневается в искренности его намерений по мирному процессу.

«Слушай, «я пришёл, сказал, 50 дней дал», слушай, он должен всегда понимать, что его могут послать на… <...> Так же не делается, это не Иран, что взял и сбросил три бомбы, а потом отчитался, всё, больше не буду, давайте, мужики, будем мириться, нет, так это не обойдётся», — заявил Лукашенко.