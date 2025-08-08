«Могут послать на...» Лукашенко дал Трампу важный совет

Встреча Путина и Трампа
8 августа, 19:31

Лукашенко: Трампу стоит понимать, что его могут послать из-за ультиматумов

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал подход американского лидера Дональда Трампа к украинскому конфликту. Он отметил, что политика ультиматумов может привести к тому, что главу Белого дома просто проигнорируют. Лукашенко высказался об этом в интервью изданию Time.

Он указал, что Вашингтон не участвовал в урегулировании конфликта ни во время первого срока Трампа, ни при администрации Джо Байдена. Интерес к ситуации возник у Трампа лишь в связи с его новой предвыборной кампанией. Лукашенко сомневается в искренности его намерений по мирному процессу.

«Слушай, «я пришёл, сказал, 50 дней дал», слушай, он должен всегда понимать, что его могут послать на… <...> Так же не делается, это не Иран, что взял и сбросил три бомбы, а потом отчитался, всё, больше не буду, давайте, мужики, будем мириться, нет, так это не обойдётся», — заявил Лукашенко.

Лукашенко назвал Вэнса приличным человеком, который может стать президентом США

Ранее президент Белоруссии отметил, что если ситуация в зоне СВО ухудшится, Владимиру Зеленскому будет куда сбежать. К сожалению, простым украинцам такой возможности не предоставят. Он призвал Запад не подталкивать Россию и Белоруссию к эскалации конфликта, а наоборот — способствовать переговорам.

