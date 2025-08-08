Встреча Путина и Трампа
8 августа, 17:22

Лукашенко назвал Вэнса приличным человеком, который может стать президентом США

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал вице-президента Штатов Джей Ди Вэнса приличным человеком, который подходит на роль президента США. Соответствующее заявление прозвучало в интервью изданию TIME.

«Трамп может многое сделать. И на промежуточных выборах он бы победил, и новым президентом был бы. Если не он — то Джей Ди Вэнс. Приличный человек, мне нравится он», сказал Лукашенко.

Лукашенко: Зеленскому есть куда сбежать с Украины, а украинцам идти некуда
Ранее в ходе интервью Александр Лукашенко рассказал, почему освободил белорусского оппозиционера Сергея Тихановского. Глава Белоруссии объяснил, что его не внесли в списки политзаключённых на освобождение, так как он не вызывал интереса на Западе. Лукашенко напомнил, что у Тихановского есть дети, которые ждали отца, и именно поэтому он решил помиловать заключённого.

