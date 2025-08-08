Лукашенко назвал Вэнса приличным человеком, который может стать президентом США

«Трамп может многое сделать. И на промежуточных выборах он бы победил, и новым президентом был бы. Если не он — то Джей Ди Вэнс. Приличный человек, мне нравится он», — сказал Лукашенко.

Ранее в ходе интервью Александр Лукашенко рассказал, почему освободил белорусского оппозиционера Сергея Тихановского. Глава Белоруссии объяснил, что его не внесли в списки политзаключённых на освобождение, так как он не вызывал интереса на Западе. Лукашенко напомнил, что у Тихановского есть дети, которые ждали отца, и именно поэтому он решил помиловать заключённого.