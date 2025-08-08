Лукашенко объяснил освобождение Тихановского, на которого Западу было «фиолетово»

Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский не был включён в списки запрашиваемых на освобождение, поскольку на Западе он никому не интересен. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что решил выпустить арестанта из тюрьмы ради его детей, которые скучали по отцу.

«На Западе, как вы говорите, на него «фиолетово» было. Я слышал, что там его жена плачется, хочет соединиться. Семья там, дети, двое детишек. Ладно, и я принял решение по Тихановскому», — рассказал глава государства в беседе с журналистом из TIME.