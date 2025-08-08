Лукашенко объяснил освобождение Тихановского, на которого Западу было «фиолетово»
Лукашенко заявил, что сам принял решение освободить Тихановского ради его детей
Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский не был включён в списки запрашиваемых на освобождение, поскольку на Западе он никому не интересен. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что решил выпустить арестанта из тюрьмы ради его детей, которые скучали по отцу.
«На Западе, как вы говорите, на него «фиолетово» было. Я слышал, что там его жена плачется, хочет соединиться. Семья там, дети, двое детишек. Ладно, и я принял решение по Тихановскому», — рассказал глава государства в беседе с журналистом из TIME.
К сожалению, никакой пользы обществу Тихановский после своего освобождения в июне пока не принёс. Его в 2021 году приговаривали к 18 годам тюрьмы за препятствование деятельности ЦИК и организацию беспорядков на улицах. Сейчас он живёт в Литве и клянчит деньги у подписчиков. Недавно он очень расстроился, когда ему прислали слишком мало донатов для «борьбы с лукашизмом». Спустя две недели он вновь начал выпрашивать у людей деньги, на этот раз себе на лечение зубов.