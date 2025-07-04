Тихановский пожаловался, что ему прислали слишком мало донатов для «борьбы с лукашизмом»

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Сергей Тихановский упрекнул соотечественников за недостаточную финансовую поддержку. Политик заявил, что рассчитывал получить от белорусов сумму в 200 раз больше, чем поступило. По его словам, средства были необходимы для «борьбы с лукашизмом».

Ранее, 21 июня, по просьбе президента США Дональда Трампа Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 14 заключённых, включая Тихановского. В тот же день в Сети появились первые кадры его встречи с супругой Светланой: оппозиционер вышел из белого автомобиля и бросился к жене, а собравшиеся встретили момент аплодисментами.