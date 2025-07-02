«Их бы сожгли»: Лукашенко рассказал, как уберёг оппозиционеров от смертельной ловушки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году ему удалось не допустить опасной провокации, которая привела бы к убийству нескольких представителей оппозиционного движения. Эту историю он поведал после официальной части своего выступления на торжественном собрании по случаю предстоящего 3 июля Дня независимости Республики Беларусь.

«Если бы не Лукашенко-диктатор, их сожгли бы в одном доме, когда спровоцировать их хотели. И этот «лахушкин» сидит в Польше и вещает, а это он их (оппозиционеров) хотел собрать в одном доме в Минске и сжечь. Слава Богу, что у Светланы Тихановской там была так называемая охрана: из МВД парень «унюхал», что что-то не так, и позвонил нашим силовикам», — сказал он.

После информация о готовящейся расправе дошла и до самого Лукашенко. Далее он отдал приказ силовым структурам демонстративно выставить охрану у этого дома. Так он дал понять, что власти в курсе готовящейся провокации и уже взяли дом под охрану.