«Их бы сожгли»: Лукашенко рассказал, как уберёг оппозиционеров от смертельной ловушки
Лукашенко заявил, что не допустил провокацию с сожжением оппозиционеров в 2020-м
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году ему удалось не допустить опасной провокации, которая привела бы к убийству нескольких представителей оппозиционного движения. Эту историю он поведал после официальной части своего выступления на торжественном собрании по случаю предстоящего 3 июля Дня независимости Республики Беларусь.
«Если бы не Лукашенко-диктатор, их сожгли бы в одном доме, когда спровоцировать их хотели. И этот «лахушкин» сидит в Польше и вещает, а это он их (оппозиционеров) хотел собрать в одном доме в Минске и сжечь. Слава Богу, что у Светланы Тихановской там была так называемая охрана: из МВД парень «унюхал», что что-то не так, и позвонил нашим силовикам», — сказал он.
После информация о готовящейся расправе дошла и до самого Лукашенко. Далее он отдал приказ силовым структурам демонстративно выставить охрану у этого дома. Так он дал понять, что власти в курсе готовящейся провокации и уже взяли дом под охрану.
Президент Белоруссии отметил, что о человеке, замышлявшем такое, он говорит впервые.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что белорусская «диктатура» выглядит куда более предпочтительно, чем украинская «демократия». При этом лидер Республики Беларусь подчёркивает, что в нём живёт огромный страх подвести белорусов, которые ему доверились.