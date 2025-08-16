Встреча Путина и Трампа
15 августа, 21:25

Белый дом назвал встречу Путина и Трампа на Аляске исторической

Встреча Путина и Трампа на Аляске. Обложка © Х / The White House

Белый дом охарактеризовал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске как «историческую». Соответствующее заявление было опубликовано в официальном аккаунте администрации президента США в социальной сети X.

Пост сопровождает совместная фотография двух лидеров, на которой они запечатлены идущими по красной дорожке в аэропорту.

Тёплая атмосфера и разговор без переводчиков: Что мировые СМИ пишут о встрече Путина и Трампа
В настоящее время переговоры проходят в закрытом для прессы режиме в формате «три на три». С российской стороны в них участвуют президент Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американскую делегацию представляют президент Трамп, госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель Стивен Уиткофф.

