Белый дом назвал встречу Путина и Трампа на Аляске исторической
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Обложка © Х / The White House
Белый дом охарактеризовал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске как «историческую». Соответствующее заявление было опубликовано в официальном аккаунте администрации президента США в социальной сети X.
Пост сопровождает совместная фотография двух лидеров, на которой они запечатлены идущими по красной дорожке в аэропорту.
В настоящее время переговоры проходят в закрытом для прессы режиме в формате «три на три». С российской стороны в них участвуют президент Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американскую делегацию представляют президент Трамп, госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель Стивен Уиткофф.