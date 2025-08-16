Встреча Путина и Трампа
15 августа, 22:31

Кремль опубликовал видео после переговоров Путина и Трампа на Аляске

Кремль опубликовал видео после переговоров делегаций России и США в узком составе. На кадрах президент РФ Владимир Путин общается со своим пресс-секретарём Дмитрием Песковым.

Переговоры Путина и Трампа в узком составе завершились. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

Белый дом анонсировал интервью Трампа по итогам встречи с Путиным
Белый дом анонсировал интервью Трампа по итогам встречи с Путиным

По последним данным, переговоры в узком составе уже завершены. Сейчас журналистов пригласили в зал, где пройдёт пресс-конференция.

Это первая встреча Путина и Трампа с саммита G20 («Большая двадцатка») в японской Осаке 28 июня 2019 года. Тогда лидеры России и США разговаривали около полутора часов и обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине. С момента начала второго срока республиканца Путин и Трамп провели шесть телефонных разговоров, последний — 3 июля.

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Кремля

