Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 22:00

Белый дом анонсировал интервью Трампа по итогам встречи с Путиным

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент США Дональд Трамп даст интервью по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным. Глава Белого дома поговорит с телеканалом Fox News.

«Сегодня вечером в 18:00 по восточному времени (02:00 мск) президент Дональд Трамп проведёт встречу с Бретом Байером и Шоном Хэннити, чтобы дать два эксклюзивных интервью об историческом саммите на Аляске», — говорится в сообщении.

Планируется, что интервью покажут в 04:00 по московскому времени.

Life.ru показывает обстановку в зале, где состоится пресс-конференция Путина и Трампа
Life.ru показывает обстановку в зале, где состоится пресс-конференция Путина и Трампа

Напомним, что вечером 15 августа президент России Владимир Путин прибыл в Анкоридж на Аляске для участия во встрече с Дональдом Трампом. Переговоры между главами государств начались ещё на аэродроме. Затем состоялся небольшой пресс-подход, однако журналисты остались без ответов на свои вопросы. Закрытая встреча на Аляске продолжается уже более двух часов. В ней также участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков с российской стороны, госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель президента Стивен Уиткофф — с американской.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar