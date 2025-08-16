Life.ru показывает обстановку в зале, где состоится пресс-конференция Путина и Трампа
Журналистов пустили в зал, где пройдёт пресс-конференция Путина и Трампа
Итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа по встрече на Аляске пройдёт в отдельном зале. Там уже выставили две тумбы для глав государств. Как сообщил корреспондент Life.ru Александр Юнашев, Владимир Путин будет за левой тумбой.
Зал для пресс-конференции Путина и Трампа. Видео © Life.ru
«Переговоры ожидаются долгими, но я уже в зале, где состоится итоговая пресс-конференция лидеров. Владимир Владимирович будет за левой трибуной», — сказал журналист.
Сейчас операторы в зале выстраивают оборудование и настраивают звук. Первые два ряда перед подиумом займут участники делегации. Там уже разместили таблички с именами и наушники для перевода.
Зал для пресс-конференции Владимира Путина и Дональда Трампа. Фото © Life.ru
Напомним, что 15 августа президент России Владимир Путин прибыл в Анкоридж на Аляске для участия в саммите с Дональдом Трампом. Переговоры между главами государств начались ещё на аэродроме. Затем состоялся небольшой пресс-подход, однако журналисты остались без ответов на свои вопросы. Закрытая встреча на Аляске продолжается уже более двух часов.
Обложка © Life.ru