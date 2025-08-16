Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 21:53

Life.ru показывает обстановку в зале, где состоится пресс-конференция Путина и Трампа

Журналистов пустили в зал, где пройдёт пресс-конференция Путина и Трампа

Итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа по встрече на Аляске пройдёт в отдельном зале. Там уже выставили две тумбы для глав государств. Как сообщил корреспондент Life.ru Александр Юнашев, Владимир Путин будет за левой тумбой.

Зал для пресс-конференции Путина и Трампа. Видео © Life.ru

«Переговоры ожидаются долгими, но я уже в зале, где состоится итоговая пресс-конференция лидеров. Владимир Владимирович будет за левой трибуной»,сказал журналист.

Сейчас операторы в зале выстраивают оборудование и настраивают звук. Первые два ряда перед подиумом займут участники делегации. Там уже разместили таблички с именами и наушники для перевода.

Зал для пресс-конференции Владимира Путина и Дональда Трампа. Фото © Life.ru

Зал для пресс-конференции Владимира Путина и Дональда Трампа. Фото © Life.ru

Захарова назвала помешательством реакцию западных СМИ на саммит Путина и Трампа
Захарова назвала помешательством реакцию западных СМИ на саммит Путина и Трампа

Напомним, что 15 августа президент России Владимир Путин прибыл в Анкоридж на Аляске для участия в саммите с Дональдом Трампом. Переговоры между главами государств начались ещё на аэродроме. Затем состоялся небольшой пресс-подход, однако журналисты остались без ответов на свои вопросы. Закрытая встреча на Аляске продолжается уже более двух часов.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Журналисты
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar