Life.ru показывает обстановку в зале, где состоится пресс-конференция Путина и Трампа

Итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа по встрече на Аляске пройдёт в отдельном зале. Там уже выставили две тумбы для глав государств. Как сообщил корреспондент Life.ru Александр Юнашев, Владимир Путин будет за левой тумбой.

Зал для пресс-конференции Путина и Трампа. Видео © Life.ru

«Переговоры ожидаются долгими, но я уже в зале, где состоится итоговая пресс-конференция лидеров. Владимир Владимирович будет за левой трибуной», — сказал журналист.

Сейчас операторы в зале выстраивают оборудование и настраивают звук. Первые два ряда перед подиумом займут участники делегации. Там уже разместили таблички с именами и наушники для перевода.

Зал для пресс-конференции Владимира Путина и Дональда Трампа. Фото © Life.ru