Захарова назвала помешательством реакцию западных СМИ на саммит Путина и Трампа
Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «помешательством» и «безумием» реакцию западной прессы на саммит глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
«Западные СМИ в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие», — написала Захарова в Telegram-канале.
Она пояснила, что западные СМИ три года рассказывали об изоляции России, а теперь увидели красную ковровую дорожку, которой встречали Путина в США.
Кстати, неоднозначным впечатлением о поведении западных коллег поделились и российские журналисты. В частности корреспондент Life.ru Александр Юнашев отметил, что в России всё происходит культурнее. Он добавил, что представители отечественной прессы, как и сам президент, к такому не привыкли.