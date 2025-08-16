Захарова назвала помешательством реакцию западных СМИ на саммит Путина и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «помешательством» и «безумием» реакцию западной прессы на саммит глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

«Западные СМИ в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие», — написала Захарова в Telegram-канале.

Она пояснила, что западные СМИ три года рассказывали об изоляции России, а теперь увидели красную ковровую дорожку, которой встречали Путина в США.