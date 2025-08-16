Трамп надеется на прекращение огня на Украине на этой неделе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Президент США Дональд Трамп выразил желание добиться перемирия на Украине в течение текущей недели. В интервью телеканалу Fox News, которое записывалось на борту президентского самолёта во время перелёта в Анкоридж (Аляска), он подчеркнул, что стремится к скорейшему прекращению огня, чтобы организовать вторую встречу с российским руководством.
Трамп также отметил, что в случае неудачного исхода переговоров с президентом России Владимиром Путиным он готов прекратить посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине.
Интервью было записано в самолёте по пути Трампа на Аляску. Сейчас переговоры в узком составе уже завершились, ожидается начало пресс-конференции. Встреча продолжалась примерно 2 часа 45 минут. С российской стороны в переговорах участвовали Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента по внешеполитической деятельности Юрий Ушаков. С американской — Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.