Fox News: Трамп по итогам саммита с Путиным на Аляске позвонил Зеленскому

Президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров сразу после завершения саммита с Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщает Fox News.

Переговоры в узком формате президентов России и США закончились более 30 минут назад. Встреча продолжалась примерно 2 часа 45 минут.