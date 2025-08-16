Fox News: Трамп по итогам саммита с Путиным на Аляске позвонил Зеленскому
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio
Президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров сразу после завершения саммита с Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщает Fox News.
Переговоры в узком формате президентов России и США закончились более 30 минут назад. Встреча продолжалась примерно 2 часа 45 минут.
На данный момент по итогам саммита проходит пресс-конференция. Владимир Путин заявил, что переговоры на Аляске прошли в конструктивной атмосфере.