15 августа, 23:00

Fox News: Трамп по итогам саммита с Путиным на Аляске позвонил Зеленскому

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров сразу после завершения саммита с Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщает Fox News.

Переговоры в узком формате президентов России и США закончились более 30 минут назад. Встреча продолжалась примерно 2 часа 45 минут.

Трамп анонсировал возможные переговоры Путина и Зеленского
Трамп анонсировал возможные переговоры Путина и Зеленского

На данный момент по итогам саммита проходит пресс-конференция. Владимир Путин заявил, что переговоры на Аляске прошли в конструктивной атмосфере.

Артём Гапоненко
