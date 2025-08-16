Конструктивные переговоры: Путин дал первый комментарий после встречи с Трампом
Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры на Аляске с США прошли в конструктивной атмосфере. Встреча была очень обстоятельной и полезной.
«Уважаемый господин президент, наши переговоры прошли в конструктивной атмосфере, были весьма обстоятельными и полезными. Хотел бы еще раз поблагодарить американского коллегу приехать на Аляску. Вполне логично было встретиться здесь, мы близкие соседи», — отметил Путин на пресс-конференции после встречи с Трампом.
Встреча продолжалась примерно 2 часа 45 минут. С российской стороны в переговорах участвовали Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента по внешеполитической деятельности Юрий Ушаков. С американской — Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.