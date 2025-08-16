Конструктивные переговоры: Путин дал первый комментарий после встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры на Аляске с США прошли в конструктивной атмосфере. Встреча была очень обстоятельной и полезной.

«Уважаемый господин президент, наши переговоры прошли в конструктивной атмосфере, были весьма обстоятельными и полезными. Хотел бы еще раз поблагодарить американского коллегу приехать на Аляску. Вполне логично было встретиться здесь, мы близкие соседи», — отметил Путин на пресс-конференции после встречи с Трампом.