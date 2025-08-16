Трамп анонсировал возможные переговоры Путина и Зеленского
Владимир Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп высказал предположение, что следующей важной дипломатической встречей могут стать переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Американский лидер в интервью Fox News не исключил и своего участия в этом процессе.
«Также, возможно, я», — отметил Трамп.
Ранее сообщалось, что переговоры между Путиным и Трампом в узком составе уже завершены. В настоящее время журналистов пригласили в зал для предстоящей пресс-конференции. Кремль опубликовал видео, запечатлевшее моменты встречи Путина и Трампа на Аляске.