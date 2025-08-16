Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 22:55

Трамп анонсировал возможные переговоры Путина и Зеленского

Владимир Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Владимир Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп высказал предположение, что следующей важной дипломатической встречей могут стать переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Американский лидер в интервью Fox News не исключил и своего участия в этом процессе.

«Также, возможно, я», — отметил Трамп.

В меню обеда Путина и Трампа вошли филе-миньон, палтус и крем-брюле
В меню обеда Путина и Трампа вошли филе-миньон, палтус и крем-брюле

Ранее сообщалось, что переговоры между Путиным и Трампом в узком составе уже завершены. В настоящее время журналистов пригласили в зал для предстоящей пресс-конференции. Кремль опубликовал видео, запечатлевшее моменты встречи Путина и Трампа на Аляске.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Владимир Зеленский
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar