Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

15 августа, 22:26

В меню обеда Путина и Трампа вошли филе-миньон, палтус и крем-брюле

Меню саммита Россия — США на Аляске. Обложка © Life.ru / Александр Юнашев

Во время переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на военной базе в Анкоридже появились детали их дипломатического обеда. По информации журналистов, после завершения встреч делегации ожидает изысканное меню.

Обед начнется с зелёного салата с заправкой «шампанское винегрет» и хлеба на закваске с лимонно-розмариновым маслом в качестве закуски. Главные блюда включают филе-миньон в коньячно-перечном соусе или палтус на выбор. В качестве десерта предусмотрено классическое крем-брюле с мороженым.

При этом корреспондент Life.ru Александр Юнашев отметил, что в пресс-центре для журналистов закончился кофе, но осталась кока-кола.

В пресс-центре в Анкоридже закончился кофе. Фото © Life.ru / Александр Юнашев

Западные СМИ отметили «далёкий от холодного» язык тела на встрече Путина и Трампа
Переговоры между лидерами России и США проходят на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Ожидается, что пресс-конференция начнётся после обеда.

Юния Ларсон
