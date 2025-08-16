В меню обеда Путина и Трампа вошли филе-миньон, палтус и крем-брюле

Во время переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на военной базе в Анкоридже появились детали их дипломатического обеда. По информации журналистов, после завершения встреч делегации ожидает изысканное меню.

Обед начнется с зелёного салата с заправкой «шампанское винегрет» и хлеба на закваске с лимонно-розмариновым маслом в качестве закуски. Главные блюда включают филе-миньон в коньячно-перечном соусе или палтус на выбор. В качестве десерта предусмотрено классическое крем-брюле с мороженым.

При этом корреспондент Life.ru Александр Юнашев отметил, что в пресс-центре для журналистов закончился кофе, но осталась кока-кола.

В пресс-центре в Анкоридже закончился кофе. Фото © Life.ru / Александр Юнашев