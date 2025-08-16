Встреча Путина и Трампа
15 августа, 23:28

Путин: Будь Трамп президентом США в 2022 году, войны на Украине бы не было

Владимир Путин и Дональд Трамп в Анкоридже. Обложка © X / The White House

Если бы Дональд Трамп был президентом США в 2022 году, вооружённого конфликта с Украиной бы не случилось. Такое заявление на итоговой пресс-конференции после встречи сделал российский лидер Владимир Путин.

Президент напомнил, что во время последних контактов с администрацией Джо Байдена в 2022 году пытался убедить коллегу, что не нужно доводить до ситуации, после которой могут наступить тяжёлые последствия в виде боевых действий.

«И прямо сказал тогда, что это большая ошибка. И вот сегодня мы слышим, когда президент Трамп говорит, что «если бы я был президентом, то войны бы не было». Я думаю, что так бы на самом деле и случилось. Я подтверждаю это», — сказал Путин.

Ранее Дональд Трамп заявил, что участвует в решении конфликта на Украине ради спасения жизней. В ином случае американский лидер предпочёл бы сосредоточиться на своей стране.

