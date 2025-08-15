Трамп заявил, что участвует в решении конфликта на Украине ради спасения жизней
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Президент США Дональд Трамп заявил, что участвует в урегулировании украинского конфликта прежде всего для спасения человеческих жизней. Об этом он сообщил журналистам на борту своего самолёта, направляясь на саммит с главой РФ Владимиром Путиным. Американский лидер подчеркнул, что мог бы сосредоточиться исключительно на внутренних проблемах страны, но считает важным участие в мирном процессе.
«Я делаю это не ради своего здоровья, понятно? Мне это не нужно. Я бы предпочёл сосредоточиться на нашей стране, но я делаю это, чтобы спасти много жизней», — сказал Дональд Трамп.
Напомним, мировое сообщество с нетерпением ждёт встречи лидеров России и США. Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа стартуют 15 августа в 22:30 по московскому времени на военной базе Элмендорф-Ричардсон, Аляска. Сначала состоится личная беседа лидеров, затем пройдут обсуждения с участием делегаций. Составы представителей от России и США были объявлены ранее. Трамп уже отправился на Аляску, и, по данным американских СМИ, он планирует лично и с особыми почестями встретить Путина в Анкоридже.