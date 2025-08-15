Трамп заявил, что участвует в решении конфликта на Украине ради спасения жизней

Президент США Дональд Трамп заявил, что участвует в урегулировании украинского конфликта прежде всего для спасения человеческих жизней. Об этом он сообщил журналистам на борту своего самолёта, направляясь на саммит с главой РФ Владимиром Путиным. Американский лидер подчеркнул, что мог бы сосредоточиться исключительно на внутренних проблемах страны, но считает важным участие в мирном процессе.