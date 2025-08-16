Встреча Путина и Трампа
16 августа, 00:45

Трамп оценил саммит с Путиным на 10 баллов из 10

Дональд Трамп. Обложка © Life.ru / Илья Исаев

Президент США Дональд Трамп заявил, что прошедший саммит с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске оценивает на 10 баллов из 10.

«На десятку», — ответил американский президент журналисту Fox News Шону Хэннити на вопрос об оценке встречи с Путиным.

Путин покинул Аляску после переговоров с Трампом

Напомним, что встреча Путина с Трампом на Аляске длилась около трёх часов. Во время пресс-конференции российский лидер отметил, что Россия и США могут эффективно сотрудничать в различных сферах. Владимир Путин также подчеркнул наличие множества интересных направлений для совместной работы между Москвой и Вашингтоном.

