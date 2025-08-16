Путин покинул Аляску после переговоров с Трампом
Президент России Владимир Путин покинул Аляску после завершения переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Российский лидер поднялся на борт президентского самолёта, чтобы отправиться на родину.
Путин покидает Аляску после саммита с Дональдом Трампом. Видео © Telegram / Кремль. Новости
На выступлении перед прессой после переговоров, продлившихся около трёх часов, Дональд Трамп также заявил, что у России и США есть огромный потенциал для сотрудничества. Владимир Путин также заявил о наличии множества интересных направлений для совместной работы между Москвой и Вашингтоном.
Обложка © Telegram / Кремль. Новости