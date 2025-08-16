Встреча Путина и Трампа
15 августа, 22:23

Трамп: У России и США огромный потенциал для сотрудничества

Обложка © ТАСС / AP

Обложка © ТАСС / AP

Россия и США обладают значительными возможностями для взаимодействия, включая экономическую сферу. Такое мнение выразил американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами телеканала Fox News.

Глава вашингтонской администрации отметил, что между странами существуют серьёзные перспективы для развития отношений. Он подчеркнул, что Россия владеет ценными земельными ресурсами, а также добавил, что у двух государств есть все шансы выстроить прочное партнёрство, в том числе в деловой сфере.

Ранее сообщалось, что США могут создать с Россией новое партнёрство по редкоземельным минералам. Такой шаг позволит Америке снизить зависимость от китайских источников сырья. Россия же продолжит обладать значительными запасами редкоземельных металлов и останется сырьевой сверхдержавой, располагая одним из самых перспективных месторождений в мире.

