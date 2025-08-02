В США предложили России выгодную сделку по Украине

США могут рассмотреть возможность заключения выгодной сделки с Россией по поставкам редкоземельных металлов, связав её с урегулированием украинского конфликта. Об этом сообщает американское издание The National Interest (NI).

«Единственный вариант, который может принести плоды в ближайшей перспективе, — это положить конец конфликту на Украине и создать новое партнёрство с Москвой по разработке редкоземельных минералов», — предложили в публикации.

Такой шаг позволит Америке снизить зависимость от китайских источников сырья. Россия же продолжит обладать значительными запасами редкоземельных металлов и останется сырьевой сверхдержавой, располагая одним из самых перспективных месторождений в мире.