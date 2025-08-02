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Регион
2 августа, 09:47

В США предложили России выгодную сделку по Украине

NI: США могут создать с Россией новое партнёрство по редкоземельным минералам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

США могут рассмотреть возможность заключения выгодной сделки с Россией по поставкам редкоземельных металлов, связав её с урегулированием украинского конфликта. Об этом сообщает американское издание The National Interest (NI).

«Единственный вариант, который может принести плоды в ближайшей перспективе, — это положить конец конфликту на Украине и создать новое партнёрство с Москвой по разработке редкоземельных минералов», — предложили в публикации.

Такой шаг позволит Америке снизить зависимость от китайских источников сырья. Россия же продолжит обладать значительными запасами редкоземельных металлов и останется сырьевой сверхдержавой, располагая одним из самых перспективных месторождений в мире.

В США требуют от Трампа диалога с Россией для предотвращения ядерной войны
В США требуют от Трампа диалога с Россией для предотвращения ядерной войны

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что российско-американские переговоры по украинскому вопросу весьма полезны и результативны. На данный момент ход консультаций показывает эффективность прямого диалога между Москвой и Вашингтоном.

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Наталья Афонина
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