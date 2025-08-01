Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 16:49

Лавров оценил нынешнюю динамику российско-американских отношений

Лавров: Переговоры России и США очень полезны и дают результат

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Российско-американские переговоры по вопросу урегулирования конфликта на Украине весьма полезны и результативны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Возобновление нынешней администрацией США прямого диалога в полной мере отвечает нормальной дипломатической практике, отказ от которой при [экс-президенте США Джо] Байдене противоречил здравому смыслу. Проходящее с начала года предметное обсуждение украинской тематики между Москвой и Вашингтоном весьма полезно и даёт результаты», приводит заявление главы российской дипломатии пресс-служба МИД РФ.

Лавров добавил, что Киев согласился возобновить переговоры с Россией в Стамбуле именно благодаря настойчивым усилиям нынешнего американского лидера Дональда Трампа. Также министр отметил, что ход нынешних консультаций показал эффективность прямого диалога между Москвой и Вашингтоном.

Лавров: Запад попрал принцип нерушимости границ, признав Словению и Хорватию
Лавров: Запад попрал принцип нерушимости границ, признав Словению и Хорватию

Напомним, что недавно американский лидер ужесточил риторику по отношению к Москве и дал Кремлю десять дней на заключение сделки по урегулированию конфликта на Украине. Этот срок истекает 8 августа. Российское руководство не стало делать поспешных ответных заявлений. Однако сегодня президент России Владимир Путин посетил остров Валаам, где встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко, и пообщался с журналистами. В ходе этой пресс-конференции он фактически дал косвенный ответ на претензии главы США. Президент сказал, что раз Киев не считает настоящий момент удачным для переговоров с Москвой, то РФ готова терпеливо ждать, пока на Банковой одумаются. Российский лидер добавил, что причиной разочарования от переговорного процесса могли стать завышенные ожидания. При этом Путин позитивно оценил ход двусторонних контактов с представителями киевского режима и дал понять, что рассчитывает на прогресс в переговорах.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • США
  • Украина
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar