Лавров оценил нынешнюю динамику российско-американских отношений
Лавров: Переговоры России и США очень полезны и дают результат
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Российско-американские переговоры по вопросу урегулирования конфликта на Украине весьма полезны и результативны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Возобновление нынешней администрацией США прямого диалога в полной мере отвечает нормальной дипломатической практике, отказ от которой при [экс-президенте США Джо] Байдене противоречил здравому смыслу. Проходящее с начала года предметное обсуждение украинской тематики между Москвой и Вашингтоном весьма полезно и даёт результаты», — приводит заявление главы российской дипломатии пресс-служба МИД РФ.
Лавров добавил, что Киев согласился возобновить переговоры с Россией в Стамбуле именно благодаря настойчивым усилиям нынешнего американского лидера Дональда Трампа. Также министр отметил, что ход нынешних консультаций показал эффективность прямого диалога между Москвой и Вашингтоном.
Напомним, что недавно американский лидер ужесточил риторику по отношению к Москве и дал Кремлю десять дней на заключение сделки по урегулированию конфликта на Украине. Этот срок истекает 8 августа. Российское руководство не стало делать поспешных ответных заявлений. Однако сегодня президент России Владимир Путин посетил остров Валаам, где встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко, и пообщался с журналистами. В ходе этой пресс-конференции он фактически дал косвенный ответ на претензии главы США. Президент сказал, что раз Киев не считает настоящий момент удачным для переговоров с Москвой, то РФ готова терпеливо ждать, пока на Банковой одумаются. Российский лидер добавил, что причиной разочарования от переговорного процесса могли стать завышенные ожидания. При этом Путин позитивно оценил ход двусторонних контактов с представителями киевского режима и дал понять, что рассчитывает на прогресс в переговорах.