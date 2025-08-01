Лавров оценил нынешнюю динамику российско-американских отношений

Напомним, что недавно американский лидер ужесточил риторику по отношению к Москве и дал Кремлю десять дней на заключение сделки по урегулированию конфликта на Украине. Этот срок истекает 8 августа. Российское руководство не стало делать поспешных ответных заявлений. Однако сегодня президент России Владимир Путин посетил остров Валаам, где встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко, и пообщался с журналистами. В ходе этой пресс-конференции он фактически дал косвенный ответ на претензии главы США. Президент сказал, что раз Киев не считает настоящий момент удачным для переговоров с Москвой, то РФ готова терпеливо ждать, пока на Банковой одумаются. Российский лидер добавил, что причиной разочарования от переговорного процесса могли стать завышенные ожидания. При этом Путин позитивно оценил ход двусторонних контактов с представителями киевского режима и дал понять, что рассчитывает на прогресс в переговорах.