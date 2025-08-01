Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 00:03

Лавров: Запад попрал принцип нерушимости границ, признав Словению и Хорватию

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Страны Запада попрали принцип нерушимости границ ещё в 90-е, признав независимость Хорватии и Словении, которые в одностороннем порядке отделились от Югославии. Об этом RG.ru напомнил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Принцип нерушимости границ был попран с односторонним отделением Словении и Хорватии от Югославии в 1991 году и признанием их независимости сначала Германией, презревшей евросоюзовскую и натовскую дисциплину, а затем и всем Западом», — уточнил дипломат.

Лавров подчеркнул, что страны Запада трактовали с выгодой для себя или вовсе не соблюдали и иные принципы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. При этом государства Североатлантического блока и Евросоюза принуждали другие страны к выборочному исполнению этих принципов, когда это соответствовало интересам Запада.

Тревожные поползновения: Лавров высказался об антироссийском курсе Европы и НАТО
Тревожные поползновения: Лавров высказался об антироссийском курсе Европы и НАТО

Ранее глава МИД РФ озвучил условия Москвы для урегулирования конфликта вокруг Украины. По его словам, мирное соглашение невозможно без отказа Киева от вступления в НАТО, прекращения продвижения Североатлантического блока и признания существующих территориальных реалий. Дипломат также отметил, что НАТО, несмотря на данные ранее обещания и документы, уже приблизилось к российским границам.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar