Лавров: Запад попрал принцип нерушимости границ, признав Словению и Хорватию

Страны Запада попрали принцип нерушимости границ ещё в 90-е, признав независимость Хорватии и Словении, которые в одностороннем порядке отделились от Югославии. Об этом RG.ru напомнил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Принцип нерушимости границ был попран с односторонним отделением Словении и Хорватии от Югославии в 1991 году и признанием их независимости сначала Германией, презревшей евросоюзовскую и натовскую дисциплину, а затем и всем Западом», — уточнил дипломат.

Лавров подчеркнул, что страны Запада трактовали с выгодой для себя или вовсе не соблюдали и иные принципы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. При этом государства Североатлантического блока и Евросоюза принуждали другие страны к выборочному исполнению этих принципов, когда это соответствовало интересам Запада.