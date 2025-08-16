Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 23:20

Путин: Россия и США могут эффективно сотрудничать в различных сферах

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил о наличии множества интересных направлений для совместной работы между Москвой и Вашингтоном. На пресс-конференции после переговоров с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске глава РФ подчеркнул важность возвращения к межрегиональным контактам и сотрудничеству между двумя странами.

По мнению Путина, России и США есть чем обменяться в самых разных областях, включая технологии и вопросы, касающиеся Арктики. Российский лидер отметил, что активное сотрудничество может принести существенные выгоды для обеих сторон и способствовать стабилизации отношений.

Путин раскрыл, что сказал Трампу при встрече
Путин раскрыл, что сказал Трампу при встрече

После переговоров, продлившихся около трёх часов, Дональд Трамп также заявил, что у России и США есть огромный потенциал для сотрудничества.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar