15 августа, 23:10

Путин раскрыл, что сказал Трампу при встрече

Путин рассказал, что приветствовал Трампа словами Добрый день, дорогой сосед

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

На пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампа российский лидер Владимир Путин рассказал, что приветствовал своего американского коллегу словами: «Добрый день, дорогой сосед, очень приятно видеть вас в добром здравии и живым».

По словам российского лидера, эта фраза подчеркнула доброжелательную атмосферу встречи.

Исторический визит Путина: Трамп впервые лично встретил иностранного лидера в аэропорту

Переговоры в узком формате между двумя лидерами состоялись после того, как Трамп лично встретил президента РФ на аэродроме. Путин отметил, что его приветствие звучало «по-соедски, по-доброму».

Юния Ларсон
