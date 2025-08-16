Путин раскрыл, что сказал Трампу при встрече
Путин рассказал, что приветствовал Трампа словами Добрый день, дорогой сосед
Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
На пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампа российский лидер Владимир Путин рассказал, что приветствовал своего американского коллегу словами: «Добрый день, дорогой сосед, очень приятно видеть вас в добром здравии и живым».
По словам российского лидера, эта фраза подчеркнула доброжелательную атмосферу встречи.
Переговоры в узком формате между двумя лидерами состоялись после того, как Трамп лично встретил президента РФ на аэродроме. Путин отметил, что его приветствие звучало «по-соедски, по-доброму».