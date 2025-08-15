Исторический визит Путина: Трамп впервые лично встретил иностранного лидера в аэропорту

15 августа 2025 года президент США Дональд Трамп впервые за два своих срока лично встретил иностранного лидера в аэропорту. На аэродроме в Анкоридже, где проходит саммит Россия — США, он приветствовал президента РФ Владимира Путина.

Трамп и Путин обменялись рукопожатием, а затем прошли по ковровой дорожке вдоль строя почётного караула. Лидеры также позировали для фото.