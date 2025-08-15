Исторический визит Путина: Трамп впервые лично встретил иностранного лидера в аэропорту
Владимир Путин и Дональд Трамп в аэропорту Анкориджа. Обложка © Life.ru
15 августа 2025 года президент США Дональд Трамп впервые за два своих срока лично встретил иностранного лидера в аэропорту. На аэродроме в Анкоридже, где проходит саммит Россия — США, он приветствовал президента РФ Владимира Путина.
Трамп и Путин обменялись рукопожатием, а затем прошли по ковровой дорожке вдоль строя почётного караула. Лидеры также позировали для фото.
За оба срока своего президентства (2017-2021 и с января 2025 года) Трамп не встречал ни одного иностранного высокопоставленного гостя в аэропорту. Обычно ресубликанец ждёт приглашённых политиков в Белом доме, однако в данном случае он решил изменить традицию.
После встречи в аэропорту Владимир Путин и Дональд Трамп сели в лимузин Белого дома, чтобы добраться до военной базы Элмендорф-Ричардсон, где проходит саммит Россия — США. Американский и российский лидер успели пообщаться тет-а-тет без переводчика, но воздержались от публичных заявлений.