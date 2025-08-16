Путин и Трамп на Аляске установили рекорд по продолжительности переговоров
Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске. Обложка © Life.ru
Саммит на Аляске между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом стал самой продолжительной личной встречей двух лидеров, продлившись более двух с половиной часов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
В своей публикации агентство отметило, что переговоры завершились, установив рекорд по продолжительности среди предыдущих встреч глав двух государств.
На итоговой пресс-конференции основное внимание было уделено украинской теме. Владимир Путин высказал мнение, что если бы Дональд Трамп оставался на посту президента США в 2022 году, военного конфликта можно было бы избежать. Со своей стороны, американский лидер констатировал, что сторонам пока не удалось достичь конкретного соглашения по урегулированию украинского кризиса.
Это была седьмая встреча Путина и Трампа и первая с саммита G20 («Большая двадцатка») в японской Осаке 28 июня 2019 года. Тогда лидеры России и США разговаривали около полутора часов и обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине. С момента начала второго срока республиканца Путин и Трамп провели шесть телефонных разговоров, последний — 3 июля.