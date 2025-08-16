Путин и Трамп на Аляске установили рекорд по продолжительности переговоров

Саммит на Аляске между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом стал самой продолжительной личной встречей двух лидеров, продлившись более двух с половиной часов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Это была седьмая встреча Путина и Трампа и первая с саммита G20 («Большая двадцатка») в японской Осаке 28 июня 2019 года. Тогда лидеры России и США разговаривали около полутора часов и обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине. С момента начала второго срока республиканца Путин и Трамп провели шесть телефонных разговоров, последний — 3 июля.