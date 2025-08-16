Опубликовано полное видео выступления Путина и Трампа на Аляске

Life.ru публикует полное видео выступления президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.

Полное заявление Путина и Трампа на Аляске. Видео © Life.ru

Оба лидера сочли прошедшую встречу конструктивной и продуктивной, а прямые контакты друг с другом — очень хорошими. Российский лидер поблагодарил американского коллегу за приём, напомнив, что Россия и США являются близкими соседями. Он даже поприветствовал Трампа по-соседски, выйдя из самолёта.

Также Путин подчеркнул, что Россия искренне заинтересована в том, чтобы урегулировать ситуацию на Украине. А Трамп при этом не стал называть прошедшие переговоры «сделкой», отметив, что пока решения о прекращении конфликта не было достигнуто. Обе стороны высказались за продолжение сотрудничества, а Путин по-английски обратился к Трампу, пригласив его в Москву. Тот счёл предложение интересным.