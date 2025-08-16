В Раде назвали победой Путина и унижением Украины саммит на Аляске

Украинская сторона выразила озабоченность в связи с тёплым приёмом президента России Владимира Путина в Анкоридже. Депутат Верховной рады и лидер партии «Голос» Кира Рудик рассказала Sky News, что красная дорожка была «унизительная» для Украины.

«Украина ничего не получила. Это победа Путина», — сказала она.