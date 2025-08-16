В Раде назвали победой Путина и унижением Украины саммит на Аляске
Нардеп Рудик: Красная дорожка для Путина на Аляске была унизительна для Украины
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Обложка © Life.ru
Украинская сторона выразила озабоченность в связи с тёплым приёмом президента России Владимира Путина в Анкоридже. Депутат Верховной рады и лидер партии «Голос» Кира Рудик рассказала Sky News, что красная дорожка была «унизительная» для Украины.
«Украина ничего не получила. Это победа Путина», — сказала она.
Встреча Путина с американским лидером Дональдом Трампом, несмотря на ожидания Киева, не принесла Украине никаких результатов. По её словам, сам факт того, что российского президента встречали с красной дорожкой в аэропорту, стал «унизительным» сигналом для страны.
Напомним, что перед началом переговоров в Анкоридже Владимир Путин и Дональд Трамп тепло обменялись приветствиями и прошли по красной дорожке к автомобилю. Во время короткой прогулки их сопровождал гул американских истребителей F-22A. Позже Трамп допустил новую встречу с Путиным в Вашингтоне — при условии успешных переговоров с экс-комиком Владимиром Зеленским, назначенных на 18 августа.