Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

16 августа, 10:55

В Раде назвали победой Путина и унижением Украины саммит на Аляске

Нардеп Рудик: Красная дорожка для Путина на Аляске была унизительна для Украины

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Обложка © Life.ru

Украинская сторона выразила озабоченность в связи с тёплым приёмом президента России Владимира Путина в Анкоридже. Депутат Верховной рады и лидер партии «Голос» Кира Рудик рассказала Sky News, что красная дорожка была «унизительная» для Украины.

«Украина ничего не получила. Это победа Путина», — сказала она.

Встреча Путина с американским лидером Дональдом Трампом, несмотря на ожидания Киева, не принесла Украине никаких результатов. По её словам, сам факт того, что российского президента встречали с красной дорожкой в аэропорту, стал «унизительным» сигналом для страны.

Напомним, что перед началом переговоров в Анкоридже Владимир Путин и Дональд Трамп тепло обменялись приветствиями и прошли по красной дорожке к автомобилю. Во время короткой прогулки их сопровождал гул американских истребителей F-22A. Позже Трамп допустил новую встречу с Путиным в Вашингтоне — при условии успешных переговоров с экс-комиком Владимиром Зеленским, назначенных на 18 августа.

