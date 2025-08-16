Встреча Путина и Трампа
16 августа, 09:31

Трамп анонсировал ещё одну встречу с Путиным при одном условии

Трамп: При успешных переговорах с Зеленским будет запланирована встреча с Путиным

Обложка © Life.ru, © ТАСС / Bernd Elmenthaler, © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Встреча с президентом России Владимиром Путиным может быть запланирована в Вашингтоне, если переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским 18 августа окажутся успешными. Хозяин Белого дома не стал уточнять, будет ли эта встреча трёхсторонней.

«Зеленский собирается приехать в Вашингтон, [посетить] Овальный кабинет в понедельник днём. Если всё получится, мы назначим встречу с президентом Путиным. Возможно, это спасёт жизни миллионов людей», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Зеленский ответил на предложение о трёхсторонней встрече с Путиным и Трампом

15 августа 2025 года в Анкоридже состоялась встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, ключевой темой которой стало урегулирование ситуации на Украине. Для Владимира Зеленского эта встреча имеет значительные последствия. При этом он положительно оценил предварительные контакты с Трампом, отметив сигнал о готовности России к прекращению огня. Трамп также ранее заявил, что считает куда более важным заключение полноценной сделки по Украине, чем обсуждение временного перемирия.

Мария Любицкая
