Трамп анонсировал ещё одну встречу с Путиным при одном условии
Трамп: При успешных переговорах с Зеленским будет запланирована встреча с Путиным
Встреча с президентом России Владимиром Путиным может быть запланирована в Вашингтоне, если переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским 18 августа окажутся успешными. Хозяин Белого дома не стал уточнять, будет ли эта встреча трёхсторонней.
«Зеленский собирается приехать в Вашингтон, [посетить] Овальный кабинет в понедельник днём. Если всё получится, мы назначим встречу с президентом Путиным. Возможно, это спасёт жизни миллионов людей», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.
15 августа 2025 года в Анкоридже состоялась встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, ключевой темой которой стало урегулирование ситуации на Украине. Для Владимира Зеленского эта встреча имеет значительные последствия. При этом он положительно оценил предварительные контакты с Трампом, отметив сигнал о готовности России к прекращению огня. Трамп также ранее заявил, что считает куда более важным заключение полноценной сделки по Украине, чем обсуждение временного перемирия.