Трамп анонсировал ещё одну встречу с Путиным при одном условии

Встреча с президентом России Владимиром Путиным может быть запланирована в Вашингтоне, если переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским 18 августа окажутся успешными. Хозяин Белого дома не стал уточнять, будет ли эта встреча трёхсторонней.