Трамп сделал заявление о мирной сделке по Украине

В ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским и главами государств Евросоюза президент США Дональд Трамп сообщил, что разделяет позицию президента России Владимира Путина относительно необходимости достижения всеобъемлющего мирного соглашения по Украине, а не просто временного перемирия. Об этом со ссылкой на источник сообщил корреспондент американского портала Axios Барак Равид.

«Сегодня во время телефонного разговора Трамп заявил Зеленскому и европейским лидерам, что Путин заинтересован не в прекращении огня, а во всеобъемлющем урегулировании, которое положит конец войне», — написал журналист в соцсети X.

Он также отметил, что в ходе телефонного разговора Трамп подчеркнул, что считает мирное соглашение лучше временного прекращения огня.