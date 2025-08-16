Встреча Путина и Трампа
16 августа, 08:21

Трамп сделал заявление о мирной сделке по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

В ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским и главами государств Евросоюза президент США Дональд Трамп сообщил, что разделяет позицию президента России Владимира Путина относительно необходимости достижения всеобъемлющего мирного соглашения по Украине, а не просто временного перемирия. Об этом со ссылкой на источник сообщил корреспондент американского портала Axios Барак Равид.

«Сегодня во время телефонного разговора Трамп заявил Зеленскому и европейским лидерам, что Путин заинтересован не в прекращении огня, а во всеобъемлющем урегулировании, которое положит конец войне», — написал журналист в соцсети X.

Он также отметил, что в ходе телефонного разговора Трамп подчеркнул, что считает мирное соглашение лучше временного прекращения огня.

В Анкоридже 15 августа 2025 года состоялся саммит Владимира Путина и Дональда Трампа. Обсуждалась ситуация на Украине. Переговоры прошли в формате «три на три» с участием глав МИД и советников. Путин отметил «хорошие контакты» с Трампом и выразил надежду, что Киев не будет препятствовать прогрессу. Трамп сообщил, что соглашения нет, но прогресс достигнут, и предложил новую встречу, возможно, в Москве. Пресс-конференция завершилась без ответов на вопросы журналистов.

Мария Любицкая
