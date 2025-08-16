Трамп анонсировал подготовку трёхстороннего саммита с ним, Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп анонсировал старт подготовки трёхсторонней встречи с участием президента России Владимира, его самого и Владимира Зеленского. Соответствующее заявление прозвучало в интервью телеканалу Fox News.

«Сейчас они собираются организовать встречу между Зеленским, президентом Путиным и мной, — сказал Трамп.

При этом он отметил, что у него нет большого желания участвовать в этом саммите, но он хочет «быть уверенным, что дело будет сделано». По словам главы Белого дома, сейчас есть очень хороший шанс достичь мирного договора.