16 августа, 01:38

Трамп анонсировал подготовку трёхстороннего саммита с ним, Путиным и Зеленским

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Президент США Дональд Трамп анонсировал старт подготовки трёхсторонней встречи с участием президента России Владимира, его самого и Владимира Зеленского. Соответствующее заявление прозвучало в интервью телеканалу Fox News.

«Сейчас они собираются организовать встречу между Зеленским, президентом Путиным и мной, — сказал Трамп.

При этом он отметил, что у него нет большого желания участвовать в этом саммите, но он хочет «быть уверенным, что дело будет сделано». По словам главы Белого дома, сейчас есть очень хороший шанс достичь мирного договора.

Ранее сообщалось, что Трамп позвонил Зеленскому после переговоров с Путиным на Аляске. Также он уже анонсировал возможные переговоры Москвы и Киева.

Ранее Дональд Трамп оценил свой саммит с Владимиром Путиным на 10 баллов из 10. Встреча лидеров двух держав на Аляске длилась порядка трёх часов. Этот визит стал первой поездкой президента РФ в США за десять лет. В предыдущий раз Путин посещал Соединённые Штаты 28 сентября 2015 года, когда выступил с речью на 70-й Генеральной ассамблее Организации Объединённых Наций (ГА ООН). Также тогда состоялись разной степени длительности переговоры президента РФ с тогдашним лидером США Бараком Обамой, генеральным секретарём ООН Пан Ги Муном, лидером Кубы Раулем Кастро, премьер-министром Ирака Хайдаром Абади, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, королём Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом, премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу, президентом Ирана Хасаном Рухани и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

