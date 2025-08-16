Трамп: Сейчас есть очень хороший шанс достичь мира на Украине

Сейчас есть очень хороший шанс достичь мирного договора по Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью после саммита на Аляске.

«У нас есть очень хороший шанс сделать это. Я думаю, что встреча была на 10 в том смысле, что мы отлично поладили», — сказал глава Белого дома Fox News.