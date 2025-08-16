Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 01:30

Трамп: Сейчас есть очень хороший шанс достичь мира на Украине

Обложка © ТАСС / AP

Обложка © ТАСС / AP

Сейчас есть очень хороший шанс достичь мирного договора по Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью после саммита на Аляске.

«У нас есть очень хороший шанс сделать это. Я думаю, что встреча была на 10 в том смысле, что мы отлично поладили», — сказал глава Белого дома Fox News.

Путин назвал прошедшую беседу с Трампом очень хорошей
Путин назвал прошедшую беседу с Трампом очень хорошей

Напомним, переговоры между Россией и США на Аляске начались около 22:30 по московскому времени и длились примерно 2 часа 45 минут. Беседа прошла в формате «три на три». Россию представляли президент Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков. США — Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель главы Белого дома Стивен Уиткофф. После этого президенты выступили с речами перед прессой и не стали отвечать на вопросы. На этом саммит завершился. Life.ru собрал главные итоги переговоров.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar