Трамп: Сейчас есть очень хороший шанс достичь мира на Украине
Сейчас есть очень хороший шанс достичь мирного договора по Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью после саммита на Аляске.
«У нас есть очень хороший шанс сделать это. Я думаю, что встреча была на 10 в том смысле, что мы отлично поладили», — сказал глава Белого дома Fox News.
Напомним, переговоры между Россией и США на Аляске начались около 22:30 по московскому времени и длились примерно 2 часа 45 минут. Беседа прошла в формате «три на три». Россию представляли президент Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков. США — Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель главы Белого дома Стивен Уиткофф. После этого президенты выступили с речами перед прессой и не стали отвечать на вопросы. На этом саммит завершился. Life.ru собрал главные итоги переговоров.